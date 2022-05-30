«Очень настораживает»: сменит ли оспа обезьян пандемию Covid-19?

Распространение оспы обезьян в развитых странах Запада вызывает тревогу на фоне бездействия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко сегодня на пресс-конференции в Москве. По его словам, 90% населения планеты не имеют иммунитета к человеческой оспе.

«В 80-м году ликвидировали оспу человеческую, прекратили прививки. Сегодня более 90% населения планеты живет без прививок и без встречи с натуральной оспой. То есть, стерильный иммунитет у этого населения», – пояснил Онищенко.

Академик обратил внимание, что внешне ситуация «пока выглядит нейтрально», но оспу обезьян зафиксировали только в 20-и странах «золотого миллиарда», и нет ни одного случая в местах естественной передачи от человека к обезьяне. «Испания, Великобритания, Португалия, Канада, Германия, Нидерланды, Италия, США, Франция, Бельгия, Австралия, Израиль, Швеция, Швейцария, Чехия, Словения, Австрия, Дания, Объединенные Арабские Эмираты и Финляндия. Конечно, случаев не так уж и много для оспы обезьян – это, прежде всего, воздушно-капельный механизм передачи, но контагиозность этой инфекции очень низкая пока еще, к счастью. Нам природа говорит, она нас очень настораживает, но пока очень вежливо это делает», – отметил он, отказавшись прогнозировать всплеск заболеваемости по аналогии распространения Covid-19.

При этом Онищенко высказал обеспокоенность бездействием ВОЗ. «Что меня здесь беспокоит... Тут нет ни одной страны, где есть естественная передача. Это, прежде всего, Западная и Экваториальная Африка. Там случаи не регистрируются, хотя настороженность там тоже имеется, а регистрируется только в просвещенной Европе. Это нонсенс эпидемиологический. Списывают его на однополое влечение мужского населения. Но так примитивно это не объяснишь, и ВОЗ нужно более активно и более целенаправленно заняться этой проблемой», – полагает он.

По его оценке, «пока вакцинироваться не нужно», но готовность первичного звена систему здравоохранения должна быть. «Что нужно делать – это настороженность медицинской сети, это четкие ориентиры, прежде всего, поликлиническому, фельдшерскому звену, скорой помощи, что любая температура, которая сопровождается какими-то пустулезными высыпаниями, должна быть очень тщательно дифференцирована», – подчеркнул Онищенко.

Оспа обезьян – это вирусная инфекция, которая передается человеку. В числе основных симптомов – лихорадка, головная боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфоузлов, озноб, истощение, а также сыпь, которая начинается на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Обычно болезнь протекает в легкой форме, но возможны осложнения.

Москва, Мария Соколова

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