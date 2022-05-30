Таможня КНР ужесточает меры по предотвращению завоза оспы обезьян

Главное таможенное управление КНР в понедельник, 30 мая заявило об ужесточении мер по предотвращению завоза оспы обезьян через пограничные пропускные пункты параллельно с мерами по борьбе с эпидемией COVID-19, – сообщает Синьхуа.

Агентство сообщает, что таможенное управление сформировало группу экспертов для оценки рисков, а также выпустило предупреждения о вирусе обезьяньей оспы и приняло строгие меры, включая контроль температуры тела и медицинский осмотр прибывающих в страну.

В китайской таможне также объявили об ужесточении правил карантина при ввозе товаров и грызунов, усилении контроля за биобезопасностью в лабораториях и провели основательную подготовку к проведению тестов.

Помимо этого, в главном таможенном управлении КНР сообщили, что координирует свои действия с другими государственными органами для предотвращения риска завозных случаев.

В ведомстве также заявили, что выезжающие и въезжающие в страну должны добровольно сообщать сотрудникам таможни о плохом самочувствии или наличии симптомов лихорадки, головной боли, боли в мышцах или гиперемии.

Пекин, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»