Врач рассказал об опасности селедки с рынка

Сельдь вполне способна заменить красную рыбу по количеству омега-3 жирных кислот, антиоксидантов и витаминов. Однако есть большой риск заражения гельминтами, если приобретать селедку не в фабричной упаковке. Об этом рассказал врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков.

«Селедка – исконно русский продукт, которого не надо бояться. У нее масса плюсов, она содержит белок, витамины, антиоксиданты, а омега-3 жирных кислот там примерно столько же, сколько в красной рыбе. Поэтому необязательно покупать дорогую красную рыбу, можно есть селедку и получать омега-3», – сказал специалист в интервью радио Sputnik.

Главное – не покупать сельдь на рынке. Дело в том, что при обработке на рыбзаводах селедку вымораживают при температуре минус 28-30 градусов, что практически невозможно сделать в других условиях.

«А в домашних условиях ее просто фасуют с засолом и распространяют по рынкам в белых ведрах, поэтому есть риск приобрести селедку с «обитателями» – с гельминтами. Так что советую не покупать селедку на рынках, а селедку в магазинах можно смело брать», – отметил врач.

Кроме того, сельдь содержит много соли, поэтому ее стоит употреблять с осторожностью людям с ожирением и заболеваниями почек.

Москва, Зоя Осколкова

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