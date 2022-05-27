Россияне стали реже пользоваться платными медицинскими услугами

С марта в России наблюдается падение спроса на платные медицинские услуги. По мнению аналитиков, в кризис пациенты экономят, предпочитая лечиться по обязательному медицинскому страхованию. Также на ситуацию повлияло снижение заболеваемости коронавирусом. При этом россияне увеличили траты на посещение врачей узкого профиля и дорогостоящие процедуры.

По данным сервиса сквозной аналитики Calltouch, более 28% жителей РФ стали реже пользоваться услугами платных медучреждений или полностью отказались от них. Еще 20% опрошенных выбирают более доступные по цене клиники, а 25% пользуются в основном бесплатными медуслугами. Анализ основывался на информации о 10 млн обращений в 490 клиник, пишет «Коммерсант».

Текущее снижение может быть вызвано падением спроса на услуги, связанные с диагностикой и лечением Covid-19. Так наибольшее падение потока пациентов наблюдается по КТ-диагностике. Изменение произошло и в структуре спроса. Люди стали реже посещать врачей массовых специальностей (ЛОР, педиатр, терапевт), при этом популярность специалистов узкого профиля в платных клиниках уменьшилась незначительно или немного выросла.

Поведение пациентов могло измениться в сторону оптимизации расходов. В этом эксперты не видят ничего необычного. «При повышении цен на медуслуги, например, при серьезном скачке курса валют, как это было в марте этого года, пациенты предпочитают обращаться к терапевтам и педиатрам за бесплатной медпомощью», –говорят аналитики. К тому же дефицит терапевтов и педиатров не ощущается в государственных клиниках так же остро, как в случае с врачами узких специальностей.

Москва, Зоя Осколкова

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