Тест на оспу обезьян в России займет несколько часов

В Роспотребнадзоре рассказали о подготовке к тестированию на оспу обезьян. Первые тест-системы в ближайшее время поступят в регионы, а результат анализа будет известен через несколько часов.

«На сегодняшний день к поставке в регионы готова тысяча тест-комплектов, благодаря чему будет обеспечено проведение 100 тысяч ПЦР-исследований на предмет заражения оспой обезьян», – говорится в сообщении на сайте надзорного ведомства.

Речь идет о тест-системе «Вектор-ПЦРрв-ВОО», которая позволяет за несколько часов установить факт наличия патогена. Первичную диагностику биологических материалов людей с симптомами, которые могут свидетельствовать об инфицировании, будут проводить на базе 20 организаций Роспотребнадзора. Особе внимание уделят приехавшим из стран, где были зарегистрированы случаи заражения.

В ведомстве добавили, что в России на данный момент не было ни одного случая заболевания обезьяньей оспой.

Москва, Зоя Осколкова

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