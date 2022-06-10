Врач рассказала, кому нельзя есть мороженое в жару

В России наступило лет и пришла жара. Россияне спешат охладиться мороженым, зачастую забывая, что далеко не всем можно в жаркую погоду употреблять этот продукт.

Как рассказала врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа, тем, у кого поставлен диагноз хронический тонзиллит, противопоказано есть не только мороженое, но и даже пить холодную воду. Это может привести к заболеванию ангиной или ОРВИ, а дальше болезнь может развиться в бронхит и бронхиальную астму.

«Мороженое должно храниться при -18 градусов, а на улице +28. Разница температур вызывает спазм сосудов, микроциркуляция нарушается, идет местное переохлаждение, и человек заболевает. Инфекция хорошо пляшет на слизистых. А если есть инфекция, то мороженое – это хорошее углеводное питание для бактерий», – цитирует специалиста МИР24.

Врач рекомендует в жару пить воду комнатной температуры, а также беречь голову от прямых солнечных лучшей. Если не позволять организму перегреться, то не будет спазма сосудов, и в организме не произойдет никаких патологических изменений.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»