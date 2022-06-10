В России появились рекомендации при выявлении оспы обезьян

Роспотребнадзор в пятницу, 10 июня, обнародовал рекомендации по организации противоэпидемических мероприятий в медорганизациях при выявлении больных оспой обезьян.

В «Рекомендациях по организации противоэпидемиологических мероприятий в медицинских организациях при выявлении больных оспой обезьян (лиц с подозрением на заболевание)», опубликованных на сайте ведомства, говорится: «Настоящие методические рекомендации предназначены для органов исполнительной власти субъектов в РФ в сфере охраны здоровья, специалистов органов и учреждений Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, учреждений Министерства здравоохранения РФ и других медицинских организаций независимо от организационно-правовой формы».

Москва, Иван Бабурин

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