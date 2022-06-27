Врачей в свердловских больницах учат выявлять у пациентов оспу обезьян

В больницах Свердловской области персонал учат выявлять оспу обезьян у пациентов с подозрением на определенные инфекционные заболевания. В медучреждениях проходят проверки по готовности работы в чрезвычайных ситуациях. Но ни одного случая обезьяньей оспы в регионе пока нет.

Как рассказали «Новому Дню» в министерстве здравоохранения Свердловской области, регион получил от федерального минздрава и Роспотребнадзора методические документы по эпидемиологии, диагностике, лечению и профилактике оспы обезьян. Все больницы уже предупреждены о распространении заболевания в мире, и готовы в случае выявления инфекции с ней бороться.

«Проводится работа по обучению персонала действиям при выявлении больного с подозрением на инфекционное заболевание, имеющее важное международное заболевание, в том числе и с оспой обезьян, – сообщили «Новому Дню» в ведомстве. – В министерстве и медучреждениях разработаны комплексные планы по организации и проведению противоэпидемических мероприятий на случай выявления больного […] холерой, чумой, оспой обезьян и другими инфекциями».

В последние два месяца в больницах Свердловской области прошли выездные проверки по готовности к работе в чрезвычайных ситуациях. Кроме того, совместно с Роспотребнадзором организована работа по предупреждению завоза и распространения инфекционных заболеваний, в том числе оспы обезьян.

Напомним, по последним данным Всемирной организации здравоохранения, число подтвержденных случаев обезьяньей оспы в мире превысило 3,2 тысячи. Заболевшие были зарегистрированы в 48 странах. Один человек скончался.

При этом российские эксперты говорят, что оспа обезьян протекает у заболевших в легкой форме и катастрофических последствий не возникает. В частности, вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн сравнил инфекцию с насморком: «Люди насморком болеют во всех странах, тем не менее, мы о пандемии не говорим. Для понятия пандемии нужно, чтобы заболевание было угрожающим. В данном случае этого нет».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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