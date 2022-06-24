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Пятница, 24 июня 2022, 16:53 мск

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Оспу обезьян сравнили с насморком по тяжести заболевания

Оспа обезьян протекает у заболевших в легкой форме и катастрофических последствий не возникает. Об этом заявил вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Специалист сравнил оспу обезьян с насморком. «Люди насморком болеют во всех странах, тем не менее, мы о пандемии не говорим. Для понятия пандемии нужно, чтобы заболевание было угрожающим. В данном случае этого нет», – пояснил вирусолог.

По его мнению, необходимо усилить работу по лечению и профилактике оспы обезьян в странах Африки, а также направить силы на предотвращение распространения вируса в Европе, Америке, Австралии. Оспа обезьян ничем плохим не обернется для человечества, уверен Альтштейн.

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что намерена переименовать вирус оспы обезьян. Об этом попросили ученые нескольких десятков стран.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Эпидемии

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