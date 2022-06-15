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Среда, 15 июня 2022, 13:49 мск

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ВОЗ переименует вирус оспы обезьян из-за дискриминации

Фото: официальный сайт ВОЗ (www.who.int)

Всемирная организация здравоохранения намерена переименовать вирус оспы обезьян. Об этом попросили ученые нескольких десятков стран.

«ВОЗ также работает с партнерами и экспертами со всего мира над изменением названия вируса оспы обезьян, его ветвей и вызываемого им заболевания. Мы объявим о новых названиях в ближайшее время», – сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Письмо с призывом к медицинскому сообществу о переименовании заболевания подписали более 30 ученых из разных стран. В обращении указывается, что ВОЗ рекомендует избегать использования географических регионов и названий животных в названиях болезней.

Кроме того, ученые подчеркнули, что вирус нельзя называть африканским. По мнению авторов письма, переименование позволит избежать дискриминации и стигматизации.

По последним данным, в мире зафиксировано более 1600 подтвержденных случаев оспы обезьян и еще около 1500 предполагаемых в 39 странах. Медиков призвали внимательно относиться к пациентам с сыпью, повышенной температурой, спинными или головными болями, увеличением лимфатических узлов. Всех их нужно тестировать на обезьянью оспу.

Женева, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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