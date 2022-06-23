ВОЗ: В мире обезьяньей оспой заразились более трех тысяч человек

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на заседании чрезвычайного комитета ВОЗ по ситуации с оспой обезьян в четверг, 23 июня, сообщил, что число подтвержденных случаев обезьяньей оспы в мире превысило 3,2 тысячи.

Открывая заседание ВОЗ, Гебрейесус сказал: «Чуть более шести недель назад ВОЗ получила уведомление о кластере из трех случаев обезьяньей оспы в Великобритании без каких-либо поездок за ее пределы. С тех пор нам поступили сообщения о более чем 3200 подтвержденных случаях заболевания и одном смертельном случае из 48 стран».

«В недавно затронутых оспой странах случаи болезни происходят, в основном, среди мужчин, имевших гомосексуальные контакты», – заявил глава ВОЗ, но при этом отметил, что обезьянья оспа передается также и к любому другому человеку, что, вероятно, недооценивается. В связи с этим Гебрейесус призвал изучить механизм передачи обезьяньей оспы в Нигерии, где доля зараженных женщин намного выше, чем в других странах.

Женева, Иван Бабурин

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