Молодежь стала чаще болеть некоторыми видами рака головы и шеи

В последнее время некоторые виды рака головы и шеи выявляют чаще у молодых пациентов, в основном заболевают мужчины. Об этом рассказал врач-онколог, доктор медицинских наук Михаил Кропотов.

«В последние годы при некоторых локализациях злокачественных новообразований в области головы и шеи отмечена тенденция увеличения заболеваемости пациентов молодого возраста. Например, это рак ротоглотки, связанный с вирусом папилломы человека», – цитирует специалиста РИА «Новости».

По словам врача, в основном заболевают молодые люди, чаще мужчины, реже женщины. Онкологи выявляют поражение миндалин, корня языка с вовлечением регионарных лимфатических узлов.

Кропотов пояснил, что рост заболеваемости связан с вирусом папилломы человека, с определенным образом жизни, с активным сексуальным поведением, что приводит к заражению ВПЧ и в итоге – к развитию рака.

Вместе с тем, онколог подчеркнул, что несмотря на агрессивность рака он хорошо поддается лечению, поэтому большинство молодых пациентов излечиваются полностью.

Москва, Зоя Осколкова

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