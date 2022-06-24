В Испании «отпраздновали» годовщину легализации эвтаназии

Министр здравоохранения Испании Каролина Дариас на мероприятии по случаю годовщины вступления в силу закона, регулирующего эвтаназию в пятницу, 24 июня, заявила, что «прекращение жизни человека, страдающего неизлечимым заболеванием и испытывающего вследствие этого заболевания невыносимые страдания» является консолидированным правом и возвышает общество и людей, – сообщает испанское агентство EFE.

Как сообщает агентство, Дариас сказала: «Это празднование первого года жизни права, которое возвышает нас как людей и как общество. Речь идет о праве, которое гарантирует одно из самых ценных условий человеческой жизни: волю и достоинство».

Министр сообщила, что за год действия закона об эвтаназии в Испании правом уйти из жизни воспользовались 180 человек, из которых 22 человека пожертвовали свои органы для пересадки другим людям. В итоге было проведено 68 операций по пересадке органов.

Мадрид, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»