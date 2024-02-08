Суд Эквадора вынес решение о легализации эвтаназии

Эквадор в скором времени легализует эвтаназию. Об этом сообщает газета Universo.

Конституционный суд страны счел, что закон о применение статьи уголовного кодекса об убийстве в случаях проведения эвтаназии не соответствует конституции. Решение было принято при рассмотрении иска 42-летней жительницы, которая страдает боковым амиотрофическим склерозом и прикована к постели.

«Суд счел, что поднятое дело связано с правами на достойную жизнь и свободное развитие личности, поэтому после проведения экспертизы пришел к выводу, что от права на жизнь допустимы отступления в случаях, если нужно обеспечить защиту других прав», – цитирует издание заявление суда.

Министерство здравоохранения Эквадора обязано в течение двух месяцев разработать постановление, которое будет регулировать порядок применения эвтаназии. Кроме того, парламенту страны предложено рассмотреть и принять соответствующий закон в течение года.

В настоящее время эвтаназия легализована в Швейцарии, Нидерландах, Бельгии, Люксембурге, Испании и ряде американских штатов.

Кито, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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