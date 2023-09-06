Бельгийские врачи задушили пациентку, на которую не подействовал препарат для эвтаназии

В Бельгийском в городе Упее неизлечимо больную женщину из-за ошибки с дозировкой препарата для эвтаназии медики «додушили» подушкой, – пишет в среду, 6 сентября, RTL info Belgium.

Сообщается, что женщина 36 лет приняла решение пройти эвтаназию после того, как ей установили смертельный диагноз – онкология. Когда состояние стало критическим, женщина решила пройти законную в Бельгии процедуру лишения жизни по ее требованию – эвтаназию. Процедура проходила в ее же доме, при этом супруг и дочь ушли из дома, поскольку не захотели стать свидетелями ее смерти. Пациента «сопровождали» только медики – врач и две медсестры.

По данным французского сайта «Судинфо», процедура не удалась, женщина получила недостаточное количество смертоносных препаратов, и специалисты решили убить её, задушив подушкой. Врачи хотели скрыть этот факт, однако родственник одной из медсестер, узнав подробности, сообщил в прокуратуру. Позже судмедэксперт подтвердил наличие на теле женщины признаков и следов удушения. Теперь семья убитой подала гражданский иск против «врачей».

В интервью RTL info Belgium бельгийский политик и врач Жак Брочи заявил: «Произошедшее – это не эвтаназия. Такое определение этой ужасной ситуации обесценивает акт эвтаназии, который сопровождает человека до конца без боли».

Брюссель, Иван Бабурин

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