В Австрии узаконили эвтаназию

Парламент Австрийской республики одобрил закон, позволяющий хронически или неизлечимо больным людям самостоятельно принимать решение об уходе из жизни с помощью медицинского суицида. Закон вступит в силу 1 января 2022 года, – сообщает Euronews.

Отмечается, что претендентам на эвтаназию придется проконсультироваться минимум с двумя врачами и направить заявление на самоубийство нотариусу или адвокату.

Комментируя принятый закон, министр юстиции Австрии Альма Задич заявил: «Мы все хотим, чтобы наши близкие и члены семьи чувствовали себя хорошо в конце жизни. В то же время, никто не должен выбирать способ умереть, когда есть другие варианты. Никто не должен выбирать этот путь из-за личной ситуации, финансового положения или по семейным обстоятельствам».

Следует отметить, что австрийские парламентарии обратились к теме добровольного медицинского самоубийства после того, как федеральный суд в 2020 году отменил ранее действовавшее положение, исключавшее любые формы активной помощи желающим уйти из жизни.

Следует отметить, что в марте 2021 года Испания также приняла закон о легализации эвтаназии. Добровольный уход из жизни с 2002 года легализован в Бельгии и Нидерландах и в нескольких учреждениях в Швейцарии. С 2009 года «легкую смерть» узаконили в Люксембурге. В 2016 году к государствам, в которых возможно проведение ассистированной смерти присоединилась Канада. Несколько штатов США также разрешают оказание медицинской помощи в «добровольном самоубийстве».

Вена, Иван Бабурин

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