Канадец-пенсионер попал в больницу с депрессией, а ему провели эвтаназию

Семья 61-летнего канадца Алана Николса пожаловалась в полицию и органы здравоохранения из-за смерти родственника. Пенсионера положили в больницу из-за подозрений, что он может себе навредить. А персонал больницы провел пациенту эвтаназию.

Алан потерял слух и находился в депрессии: не пользовался кохлеарным имплантом, не принимал лекарства. В июне 2019 родственники отвезли его в больницу, чтобы мужчина не навредил себе. Персонал предложил пенсионеру решить все проблемы разом и дал расписаться в форме прошения об эвтаназии. В той же больнице провели процедуру, пишет Associated Press.

Эксперты по инвалидности признали, что персонал больницы все чаще навязывает эвтаназию инвалидам и пожилым людям, которые сами не просили о смерти. За прошлый год в стране эвтаназии подверглись 10 тыс. человек – почти на треть больше, чем годом ранее. Правозащитники подсчитали, что часто процедурой пользовались инвалиды и те, кто не дополучил господдержки.

Закон об эвтаназии в Канаде приняли в 2016 году. Позже внесли поправки, которые убрали из нормы ключевую защиту для людей, которые даже при заболевании могли прожить несколько лет, а то и десятилетий. В 2023 году власти Канады намерены еще расширить доступ в процедуре.

«Сегодня любой взрослый с тяжелой болезнью или инвалидностью может попросить помочь ему умереть», – говорится в публикации.

Эвтаназия как процедура умерщвления пациентов с помощью специальных препаратов разрешена в Бельгии, Канаде, Колумбии, Люксембурге, Нидерландах, Новой Зеландии и Испании. Также она законна в нескольких штатах Австралии.

Оттава, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»