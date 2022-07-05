В Нидерландах впервые ребенок заболел оспой обезьян

Врачи Нидерландов впервые выявили оспу обезьян у ребенка. Общее число зараженных в стране превысило 350 человек, подсчитали в Национальном институте здравоохранения (RIVM).

На 4 июля оспа обезьян диагностирована у 352 человек в Нидерландах. «Значительную долю» зараженных составляют мужчины, практикующие однополые связи.

Среди больных впервые зарегистрирован ребенок младшего школьного возраста. Медики пока не выяснили, как ребенок заразился, но исключили сексуальное насилие. Медики отметили, что оспа может передаваться также через кожный контакт с инфицированным человеком, передает «Вести.ру».

В мире насчитали более 4,5 тыс. зараженных оспой обезьян в более чем 40 странах.

Как сообщал «Новый День», вирус оспы обезьян мутирует 6-12 раз быстрее ожидаемого. Более ранние исследования показывали мутации 1-2 раза в год. Ученые предположили, что некоторые мутации могли быть вызваны воздействием иммунной системы человека.

Амстердам, Наталья Рязанова

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