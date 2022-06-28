Скорость мутаций оспы обезьян оказалась значительно выше

Вирус оспы обезьян мутирует гораздо быстрее, чем ожидалось. Это выяснили португальские ученые в своем новом исследовании, сообщает портал медицинской информации Medical Xpress.

Специалисты Национального института здоровья Дутора Рикардо Хорхе и Университета Лусофона измерили скорость мутаций вируса оспы обезьян. Образцы патогена для генетического исследования взяли у 15 пациентов.

Оказалось, что вирус мутировал со скоростью в 6-12 раз выше, чем ожидалось. Внезапное ускорение скорости мутации может говорить о том, что вирус разработал новый способ заражения людей. Более ранние исследования подобных оспе обезьян инфекций показали, что они мутируют один или два раза в год.

Предположительно, некоторые из мутаций могли быть вызваны воздействием иммунной системы человека. Ферменты убивают вирусы и провоцируют ошибки при копировании генетического кода. Пережившие такую атаку патогены дают будущим поколениям преимущество перед иммунной системой человека.

По мнению ученых, вирус циркулировал в низких концентрациях среди людей или животных в некоторых странах. Кроме того, быстрый темп эволюции мог быть спровоцирован мерами по борьбе, принятыми во время вспышки оспы обезьян в 2017 году.

Лиссабон, Зоя Осколкова

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