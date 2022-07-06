«Сон не копится, как деньги»: россиян предостерегли от попыток выспаться впрок

Заведующий лабораторией нейробиологии сна и бодрствования Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Владимир Дорохов развенчал миф о том, что можно выспаться впрок, а также рассказал, чем вредна для здоровья ночная работа. Об этом сообщает «Радиоточка НСН».

По словам сомнолога, примерно треть людей планеты не высыпаются, а отсутствие культуры отношения ко сну – это проблема нашей цивилизации. Она обострилась с изобретением лампочки, когда людям стало проще бодрствовать ночью.

«Сейчас появились гаджеты, излучение которых затормаживает выработку гормона сна мелатонина. Нужно ложиться до 12 часов. Казалось бы, элементарная вещь, но люди кладут гаджеты у кровати, заглядывают, читают, утром кто-то уже начинает переписку. Это усугубляет ситуацию», – сказал специалист.

Дорохов подчеркнул, что нельзя выспаться «на неделю вперед». «Сон не копится, как деньги – накопил, а потом расходуешь. Нет, это не так. Кому-то достаточно для сна пять часов? Это сильно сказано, что достаточно. Столько может спать молодежь, за счет внутренних сил они восстанавливаются, но при длительном таком режиме появляются проблемы со здоровьем. При этом эпизодически можно уменьшать количество сна», – указал ученый.

Работа в ночную смену, по мнению Дорохова, очень вредна. Результаты различных исследований показывают, что у работающих ночью людей растет риск развития онкологических заболеваний.

«Проблемы от недосыпа могут быть какие угодно, начиная от сиюминутных, до глобальных. Невыспавшийся человек допускает больше ошибок за рулем и будет неэффективно работать в этот день, а накопление недосыпа вызывает проблемы со здоровьем – с сердечно-сосудистой системой, диабетом и ожирением», – заключил специалист.

Москва, Зоя Осколкова

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