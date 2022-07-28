СМИ: Белый дом объявит ЧС по оспе обезьян к концу недели

США стали антилидером по числу случаев оспы обезьян и готовятся объявить чрезвычайное положение в ближайшие дни. Общее число заразившихся в стране составило 4 639 человек, пишет Daily Mail.

За минувшие сутки в Штатах зарегистрировали 1 048 новых случаев. В Центре по контролю и профилактике заболеваний пояснили, что медики выявили больше больных, потому что теперь могут обрабатывать 80 тыс. мазков в неделю вместо 10 тыс.

Больше всего зараженных выявили в Нью-Йорке, Вашингтоне и Калифорнии. По данным издания, чаще всего диагноз подтверждается у мужчин гомосексуальной ориентации. Власти Нью-Йорка попросили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) изменить название заболевания, чтобы не травмировать представителей ЛГБТ-сообщества и темнокожих.

В связи с резким ростом подтвержденных случаев Белый дом готовится объявить режим ЧС по оспе обезьян до конца недели. Это позволит использовать дополнительные целевые средства и привлечь больше медперсонала для работы с зараженными, сообщает Politico со ссылкой на источники.

Ранее в Испании был зарегистрирован максимум случаев оспы обезьян – 3 738. Всего в 74 странах заразились порядка 17 тыс. человек. ВОЗ объявила вспышку заболевания глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.

В НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи назвали низкой вероятность эпидемии оспы обезьян, сравнимой по масштабам с пандемией Covid-19.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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