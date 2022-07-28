Онлайн-продажа рецептурных лекарств будет запущена в марте 2023 года

Кабмин России по поручению президента запустит эксперимент по дистанционной торговле рецептурными лекарствами. Он начнется 1 марта 2023 в Москве, Московской и Белгородской областях и продлится три года. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства РФ. Это предусматривает законопроект о дистанционной торговле рецептурными лекарствами, одобренный сегодня кабинетом министров.

Медикаменты будут отпускаться по электронным рецептам. Список подлежащих дистанционной продаже лекарств будет утверждаться отдельно.

«Для многих граждан дистанционный формат покупки гораздо удобнее, а для маломобильных пациентов или пациентов с хроническими заболеваниями, для кого не всегда просто выходить из дома, он позволит сделать лечение более доступным», – отметил премьер-министр России Михаил Мишустин, подчеркнув важность строгого соблюдения всех требований безопасности при такой реализации медпрепаратов.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, в свою очередь, сообщил, что министерство уже разработало законопроект, который определяет группы лекарственных препаратов для онлайн-торговли и правила их реализации.

Москва, Наталья Петрова

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