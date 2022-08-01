В Судане подтвердили первый случай оспы обезьян

Министерство здравоохранения Судана объявило о первом случае заражения оспой обезьян. Вирус нашли у подростка, сообщил Минздрав республики в соцсети.

«Национальная лаборатория общественного здравоохранения подтвердила в четверг случай заболевания у 16-летнего школьника из штата Западный Дарфур», – говорится в сообщении.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку оспы обезьян глобальной чрезвычайной ситуацией. На 23 июля в 74 странах были заражены 17 тыс. человек. 31 июля Индия сообщили о первой возможной смерти от оспы обезьян.

Хартум, Наталья Рязанова

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