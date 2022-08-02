В Калифорнии введен режим ЧС из-за оспы обезьян

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом ввел режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки оспы обезьян. В штате зарегистрировано около 800 случаев инфекции.

Благодаря режиму ЧС руководство штата сможет получить больше денег на вакцины и информационно-просветительскую работу.

«Мы продолжим работать с федеральным правительством, чтобы обеспечить больше вакцин, повысить осведомленность о снижении риска и поддержать сообщество ЛГБТК в борьбе со стигматизацией», – приводит слова губернатора Associated Press.

В Калифорнийской ассоциации руководителей здравоохранения округа отметили, обезьянья оспа распространяется не только при контакте кожа к коже, но и совместном использовании постельного белья или полотенец, независимо от сексуальной ориентации.

Как сообщал «Новый День», режим ЧС по оспе обезьян уже объявили в штатах Нью-Йорк и Сан-Франциско. В Сан-Франциско подтвержден 261 случай заболевания, в Нью-Йорке – 1 345 случаев.

Сакраменто, Наталья Рязанова

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