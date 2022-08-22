В России сокращается число аптек

В России впервые за почти два года сократилось число аптек. По мнению экспертов, негативный тренд подстегивает снижение покупательской способности граждан и маркетинговой поддержки производителей лекарств. К тому же ранее фармацевтическую розницу поддерживала пандемия, которая сейчас не оказывает такого влияния.

По состоянию на 1 июля 2022 года в России работало почти 72 тысячи аптек, что на 4,5% больше год к году, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные RNC Pharma. Динамика роста могла быть выше, но за апрель-июнь в стране закрылось 275 аптек. Тогда как с третьего квартала 2020 года и до апреля число аптек только росло.

По словам аналитиков, пока с рынка уходят в основном единичные аптеки или небольшие сети. Сокращение числа точек связано с падением платежеспособности покупателей, а также с изменением политики фармкомпаний в отношении продвижения своей продукции. Кроме того, летом в фармрознице отмечается сезонное сокращение спроса.

Небольшие сети в последние два года поддерживались за счет продаж, связанных с пандемией. По данным DSM Group, после ажиотажного спроса в марте, когда продажи аптек выросли год к году на 72,5% в деньгах, месяц к месяцу выручка фармритейлеров начала падать. Год к году в денежном выражении рынок сохранял рост, но в упаковках снижался – в июне на 10%.

Многие сети несколько лет подряд занимались оптимизацией своего бизнеса, что могло стать одной из причин сокращения. Крупные игроки также вряд ли обойдутся без переоценки эффективности существующих аптек. По оценкам экспертов, эта тенденция достигнет пика к концу года и отрасль может потерять 1-2% объектов.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»