Число случаев оспы обезьян упало на 21% за неделю – ВОЗ

Число случаев заражения оспой обезьян в мире снизилось на 21% за последнюю неделю, отметили специалисты Всемирной организации здравоохранения. Порядка 60% заражений приходится на США, передает AP.

За неделю зарегистрировали 5 907 новых случаев инфекции, что ан 21% ниже показателя прошлой недели. Первые случаи заражения выявили в Иране и Индонезии. В Африке зарегистрировали порядка 219 новых больных, это на 54% больше, чем неделей ранее. Больше всего заболевших в Нигерии и Конго.

По данным ВОЗ, с конца апреля зафиксировали более 45 000 случаев в 98 странах. Порядка 60% всех заражений приходится на США, еще 38% заболевших выявили в Европе.

Как сообщал «Новый День», инфицированных оспой обезьян зарегистрировали во всех 50 штатах США. Подтверждены 14 115 случаев.

Женева, Наталья Рязанова

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