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Вторник, 23 августа 2022, 11:01 мск

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Заболевших оспой обезьян выявили во всех 50 штатах США

Инфицированных оспой обезьян зарегистрировали во всех 50 штатах США. Об этом сообщает канал ABC News со ссылкой на государственного санитарного врача и эпидемиолога штата Вайоминг, который до последнего момента оставался свободным от заболевших.

Американские центры по контролю и профилактике заболеваний сообщают о 14 115 подтвержденных случаях оспы обезьян по всей стране. Наибольшее число инфицированных проживают в Нью-Йорке – 2744.

Накануне в штате Вайоминг был выявлен первый случай заражения оспой обезьян. Однако власти штата озабоченности по этому поводу не выражают и не считают высоким риск распространения вируса для большинства жителей.

23 июля Всемирная организация здравоохранения объявила распространение оспы обезьян чрезвычайной ситуацией мирового масштаба. 4 августа вспышку инфекции чрезвычайной ситуацией признали и власти США.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Эпидемии

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