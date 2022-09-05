Врачи выявили влияние оспы обезьян на сердце

Оспа обезьян может способствовать развитию сердечных заболеваний. У 31-летнего пациента впервые зафиксировали развитие острого миокардита. Об этом сообщается в статье, опубликованной в Medical Xpress.

К врачам мужчина обратился через пять дней после появления симптомов оспы обезьян, среди которых было общее недомогание, миалгия, лихорадка и высыпания на теле. Наличие инфекции подтвердил ПЦР-тест, пациенту назначили лечение.

Спустя три дня заболевший вернулся в клинику с жалобами на боли в груди, отдающимися в левую руку. Полноценное медицинское исследование позволило диагностировать развитие острого миокардита.

По мнению специалистов, развитие острого миокардита у пациента произошло в результате экстраполяции вируса оспы обезьян. При этом ранее была установлена связь между воспалением сердечной мышцы и инфекцией традиционной оспы.

Лондон, Зоя Осколкова

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