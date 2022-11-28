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Понедельник, 28 ноября 2022, 16:07 мск

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В ВОЗ присвоили новый термин оспе обезьян

Фото: FreePik

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) будет использовать термин «mpox» для определения оспы обезьян, чтобы избежать расистских ассоциаций. Об этом говорится на официальном сайте организации.

Ранее инфекция обозначалась сочетанием «monkeypox». Однако общественные и правозащитные организации не раз подвергали критике это название. Поэтому ВОЗ решила изменить термин, чтобы избежать распространения в обществе «расистских и стигматизирующих высказываний».

Впрочем, в течение года, оба названия будут использоваться одновременно, пока понятие «оспа обезьян» не будет выведено из употребления.

В организации подчеркнули, что при выборе термина отмечалась научная целесообразность, степень текущего использования, а также удобство произношения на разных языках. При этом учитывалось отсутствие географических или зоологических ссылок.

Женева, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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