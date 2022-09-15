На Украине зафиксирован первый случай обезьяньей оспы

Минздрав Украины в четверг, 15 сентября, заявил о первом лабораторно подтвержденном случае оспы обезьян в стране, – сообщают СМИ.

В Telegram-канале ведомства говорится: «15 сентября в Украине лабораторно подтвердили первый случай оспы обезьян. В настоящее время пациент госпитализирован в медицинское учреждение для стационарного лечения, у него легкое течение болезни. Диагностировать заболевание удалось благодаря ПЦР-исследованию, сейчас идет эпидемиологическое расследование. По словам пациента, он не имел контактов с больными оспой обезьян и не выезжал за границу».

«Появление симптомов заболевания и предварительные результаты сбора эпидемиологического анамнеза указывают на то, что пациент был инфицирован в одном из крупных городов страны», – сообщили в украинском минздраве.

Киев, Иван Бабурин

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