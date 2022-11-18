Минздрав одобрил вакцину от всех видов оспы от центра «Вектор»

Вакцина против оспы «ОртопоксВак», разработанная центром Роспотребнадзора «Вектор» прошла регистрацию в Минздраве России, передает «Интерфакс». Препарат предназначен для профилактики всех видов оспы, включая оспу обезьян.

Вакцина успешно прошла тестирование, показав эффективность. Заявка на регистрацию препарата была подана в середине мая.

На конец августа более трети больных оспой обезьян проживали в европейском регионе. ВОЗ зарегистрировала более 22 тыс. подтвержденных случаев в 43 странах и районах Европы.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»