«Вектор» готовит к регистрации первый препарат от всех видов оспы

Центр вирусологии «Вектор» анонсировал регистрацию первого в России препарата для лечения оспы. «НИОХ-14» может получить официальный статус в ближайшие недели, считает завотделением молекулярной вирусологии флавивирусов и вирусных гепатитов центра Валерий Локтев.

По его словам, время до регистрации препарата исчисляется «буквально днями-неделями», передают «Известия». Во время испытаний «НИОХ-14» показал эффективность против всех ортопоксвирусов, включая оспу обезьян.

Как сообщал «Новый День», за последние десять лет оспу обезьян у людей обнаруживали чаще, чем в предыдущие 40. В ГНЦ «Вектор» назвали заболевание одним из приоритетов для наблюдения. За оспой обезьян до сих пор нет надежного эпиднадзора, а потенциал для распространения огромен.

На конец августа более трети больных оспой обезьян проживали в европейском регионе. ВОЗ зарегистрировала более 22 тыс. подтвержденных случаев в 43 странах и районах Европы.

Москва, Наталья Рязанова

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