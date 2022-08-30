Больше трети заболевших оспой обезьян проживают в Европе

В Европе зарегистрировано свыше трети из всех случаев заболевания оспой обезьян. Об этом заявил глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

«В Европейском регионе зарегистрировано более 22 тысяч подтвержденных случаев [оспы обезьян] в 43 странах и регионах, что составляет более трети общемирового числа», – отметил он.

Клюге добавил, что в некоторых странах есть «обнадеживающие ранние признаки» того, что число инфицированных начнет снижаться. В частности, позитивная тенденция наблюдается во Франции, Германии, Португалии, Испании и Великобритании.

«Чтобы двигаться к ликвидации в нашем регионе, нам необходимо срочно активизировать наши усилия», – подчеркнул Клюге.

Брюссель, Зоя Осколкова

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