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Четверг, 8 сентября 2022, 14:32 мск

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В России выявили второго заболевшего оспой обезьян

В России выявили второй случай заражения оспой обезьян. И в этот раз заболевший обратился к медикам в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Отмечается, что мужчина недавно вернулся из поездки по Европе. Ему оказали необходимую помощь. Жизни пациента ничего не угрожает.

«Заболевший госпитализирован с характерными симптомами в медицинскую организацию инфекционного профиля. Возможность дальнейшего распространения инфекции купирована», – сообщили в ведомстве.

Специалисты определили всех, с кем контактировал зараженный. Этих людей поместили под медицинское наблюдение.

Напомним, первый заболевший оспой обезьян был выявлен в России 12 июля. Он также недавно вернулся из Европы. Петербуржец провел 10 дней в изолированном боксе в больнице им. Боткина и покинул медучреждение полностью здоровым 22 июля.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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