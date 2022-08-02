В Санкт-Петербурге выписали из больницы заболевшего оспой обезьян пациента

В Санкт-Петербурге выписали из больницы первого пациента, заразившегося оспой обезьян. Об этом сообщили в городском комитете по здравоохранению.

Петербуржец провел 10 дней в изолированном боксе в больнице им. Боткина. Пациент был признан полностью здоровым и покинул медучреждение 22 июля. На момент выписки у него не было никаких симптомов заболевания.

В настоящее время новых случаев заражения оспой обезьян в России не выявлено.

Как ранее сообщал «Новый День», первый случай инфицирования оспой обезьян был зарегистрирован в стране 12 июля. Заболевший тогда недавно вернулся в Санкт-Петербург из поездки по Европе.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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