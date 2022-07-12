В России подтвержден первый случай заражения оспой обезьян

В России выявлен первый случай инфицирования оспой обезьян. Заболевший недавно вернулся из поездки по странам Европы. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Мужчина обратился в медучреждение с характерной сыпью. «Биоматериалы, взятые у заболевшего, были оперативно направлены в учреждение Роспотребнадзора, уполномоченное проводить соответствующие тестирования. По результатам исследования биоматериалов подтверждено инфицирование оспой обезьян», – говорится в сообщении.

Зараженного изолировали. У него наблюдается легкая форма заболевания, угрозы жизни нет.

Специалисты определили круг контактов. Установлено, что мужчина проживал в квартире один. Все, с кем он общался, находятся под медицинским наблюдением. В Роспотребнадзоре считают, что «за счет своевременно начатого эпидрасследования возможность дальнейшего распространения инфекции купирована». Ситуация находится на строгом контроле надзорного ведомства.

По последним данным, всего в мире выявлено более 9 тысяч случаев инфицирования оспой обезьян в 59 неэндемичных странах.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»