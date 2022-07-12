В Роспотребнадзоре оценили риск завоза новых случаев оспы обезьян

В настоящее время существует риск завоза новых случаев оспы обезьян из-за границы. Об этом заявила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в эфире телеканала «Россия 24».

«Сейчас пора отпусков, пора активной миграции наших граждан, и, конечно, всем нам стоит быть готовыми к тому, что в общем-то риск есть, но если следовать определенным правилам, то он будет минимизирован», – сказала специалист.

Пшеничная также сообщила, что первый заболевший оспой обезьян прибыл в Россию из Португалии. Мужчина проживает в Санкт-Петербурге. В настоящее время он изолирован и находится под наблюдением медиков. Болезнь протекает в легкой форме.

Для профилактики заболевания оспой обезьян при общении с гражданами, вернувшимися из стран, где были зафиксированы случаи инфицирования, врачи рекомендуют соблюдать гигиену рук и носить защитные маски.

Москва, Зоя Осколкова

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