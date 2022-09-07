В России хотят разрешить лечить животных лекарствами для людей

В России хотят разрешить ветеринарам лечить животных препаратами, предназначенными для людей. Соответствующий законопроект собирается рассмотреть Госдума.

Как рассказал РИА «Новости» первый зампред комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов, новая норма позволит решить проблему дефицита ветеринарных препаратов в стране и остановить рост цен на них. Стоимость лекарств для животных, которые зачастую ввозятся из-за рубежа, резко выросла.

Практика использования человеческих медикаментов в данной области применяется по всему миру. Такая замена уже давно осуществляется в России, но это происходит «не вполне» законно.

«Если у ветеринара закончилась возможность использовать ветеринарные препараты, то он может использовать медицинские препараты абсолютно легально», – заключил депутат.

Москва, Зоя Осколкова

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