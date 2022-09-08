В Египте выявлен первый случай обезьяньей оспы

Медики в Египте подтвердили первый случай заражения оспой обезьян в стране. Все контактировавшие с больным лица помещены в карантин, передает Reuters со ссылкой на египетский Минздрав.

Зараженным оказался гражданин страны, проживавший в Европе. Власти не уточнили, о какой стране идет речь. Специалисты установили всех, с кем больной контактировал до госпитализации. Их оказалось 42 человека, всех поместили в карантин в больнице. Состояние у всех стабильное.

Второго заболевшего оспой обезьян выявили в России. Житель Санкт-Петербурга недавно вернулся из поездки по Европе и заметил у себя симптомы. Первый заболевший также был из северной столицы и обратился к медикам в июле после поездки в Европу.

Каир, Наталья Рязанова

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