Вьетнам подтвердил первый случай оспы обезьян

Медики во Вьетнаме зарегистрировали первый случай заражения оспой обезьян.
Больной проживает на юге страны в городе Хошимин, сообщает Reuters со ссылкой на городской департамент здравоохранения. Местные власти не сообщили подробности состояния или личность первого пациента с оспой обезьян.
В России выявили два случая заражения, оба – у жителей Санкт-Петербурга. Первый больной обратился за помощью в июле, второй – в начале сентября. У обоих симптомы появились после поездки в Европу.
Хошимин, Наталья Рязанова
© 2022, РИА «Новый День»
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