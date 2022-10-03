Вьетнам подтвердил первый случай оспы обезьян

Медики во Вьетнаме зарегистрировали первый случай заражения оспой обезьян.

Больной проживает на юге страны в городе Хошимин, сообщает Reuters со ссылкой на городской департамент здравоохранения. Местные власти не сообщили подробности состояния или личность первого пациента с оспой обезьян.

В России выявили два случая заражения, оба – у жителей Санкт-Петербурга. Первый больной обратился за помощью в июле, второй – в начале сентября. У обоих симптомы появились после поездки в Европу.

Хошимин, Наталья Рязанова

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