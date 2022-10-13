Каждый четвертый житель России страдает близорукостью

Четверть жителей России страдают близорукостью. Об этом заявил директор НМИЦ глазных болезней имени Гельмгольца Минздрава России, академик РАН Владимир Нероев.

«Близорукостью страдает каждый 3-4 взрослый житель России. Частота близорукости в младших классах школы составляет 6-8%, а к окончанию школы почти 50%. Все потому, что зрительная нагрузка школьника сопоставима со зрительной нагрузкой взрослого человека», – сказал эксперт.

Человек более 80% информации получает именно с помощью зрения. Поэтому его снижение или потеря имеет высокое значение.

За последние десять лет заметно сократился показатель первичной инвалидности по зрению, добавил Нероев. Среди взрослых жителей России он уменьшился на 33%, а среди детей – на 28%.

Москва, Зоя Осколкова

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