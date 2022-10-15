Первый случай заражения гриппом H3N2 выявили в России в текущем эпидсезоне

На территории России зафиксирован первый в новом эпидемическом сезоне вирус гриппа H3N2 (гонконгский грипп). Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова по итогам коллегии по вопросу эпиднадзора за гриппом и ОРВИ при распространении Covid-19. По ее словам, вирус был завезен из Египта.

Глава ведомства отметила, что пока других вирусов гриппа в России не выявлено, говорится в сообщении. По словам Поповой, в преддверии нового этапа подъема заболеваемости ситуация по сумме всех инфекций остается «достаточно стабильной».

На коллегии также было отмечено, что новая коранавирусная инфекция «вошла в циркуляцию группы респираторных инфекций», нарушив сезонность распространения гриппа и ОРВИ. Так, активность гриппа в мире с октября 2021 года по май 2022 года была значительно выше, чем в предшествующий сезон, но ниже показателей допандемического периода. При этом преобладали вирусы гриппа А, тогда как доля вирусов гриппа В оставалась небольшой.

Москва, Наталья Петрова

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