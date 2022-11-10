Больше половины россиян принимают витамины без консультации с врачом

В 2022 году 84% россиян принимали витамины, при этом более половины (54%) не получили назначение врача и не сдавали анализы. Об этом свидетельствуют данные опроса ИНВИТРО.

Лишь 7% респондентов сдают анализы перед началом приема лекарственных средств и БАДов. Каждый третий делает это, но нерегулярно, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование.

13% и 12% опрошенных заявили, что принимают витамины для поддержки организма и восполнения дефицита необходимых веществ. Каждый десятый таким образом повышает иммунитет или восполняет недостаток солнечного света. Только 6,5% употребляют добавки по рекомендации врача.

Почти треть опрошенных (31%) рассказали, что принимают витамины постоянно, а 27,5% – только при необходимости. Курсы витаминов 1-2 раза в год проходят 24% респондентов, 3-4 раза в год – 16%.

Среди самых популярных добавок респонденты назвали витамин D – 16,2%, омега-3,-6,-9 – 11,8%, витамин С (аскорбиновая кислота) – 9,3%, магний – 9,2%, витамины группы B – 7,5%.

По словам медиков, самоназначение приема витаминов может быть опасно для здоровья. Бесконтрольное потребление может вызывать неприятные побочные эффекты, такие как сильная раздражительность, проблемы со сном, тошнота, рвота, запоры и другие. Правильную дозировку витаминных препаратов может назначать только врач по результатам медицинских исследований.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»