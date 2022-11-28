За последние 10 лет смертность от сахарного диабета в России выросла в пять раз

С 2011 по 2021 год число ежегодно умирающих из-за сахарного диабета россиян выросло почти в пять раз. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
10 лет назад сахарный диабет стал причиной смерти девяти тысяч человек. В 2021-м от последствия этого заболевания скончались 44 тысячи пациентов, передает РИА «Новости» по результатам анализа статистики.
По словам врачей, сахарный диабет сокращает жизнь на 10-12 лет. Он приводит к инсультам, инфарктам, ампутациям, провоцирует рак поджелудочной железы, сердечно-сосудистые и ряду других заболеваний.
Число пациентов с таким диагнозом в России постоянно растет. Одной из основных причин заболевания становится нездоровый образ жизни. Кроме того, в последнее время диабет регулярно выявляют и у перенесших коронавирус. В настоящее время число больных превышает пять миллионов человек.
Атланта, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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