Любителям залипать в смартфон грозят морщины и второй подбородок – пластический хирург

Увлечение смартфоном грозит россиянам появлением второго подбородка и морщин. А еще может привести к болям, предупредил пластический и реконструктивный хирург клиники эстетической медицины «Время Красоты» Рашид Велиханов.

Пользователи смартфонов чаще всего держат голову наклоненной на 45 градусов. Это может привести к образованию морщин подбородочной области. Если проводить в такой позе более трех часов, повысится риск появления второго подбородка и брылей. Застывание с наклоненной головой также может грозить болями.

«Цифровое излучение Led дисплея телефона после 22:00 нарушает гормональный переход в ночное время. Нарушается выработка «гормонов молодости», таких как мелатонин и соматотропин. В следствии чего возникает «цифровое старение», при котором повышается чувствительность, потеря тургора кожи и снижение местного иммунитета», – приводят слова хирурга «Известия».

Кроме того, частое залипание в смартфоне грозит высыпаниями и прыщами на лице, ведь на корпусе телефона находится в 10 раз больше бактерий, чем на крышке унитаза. Велиханов посоветовал почаще протирать телефон антисептическими средствами.

Врач предупредил, что изменения овала лица происходят очень быстро. И заядлые пользователи смартфонов прибегают к помощи пластических хирургов, поскольку косметические средства перестают помогать.

«Пользование гаджетами в короткое время не испортит вашу внешность, но чем больше мы пользуемся гаджетами, тем большее влияние будут оказывать на процессы старения», – подвел итог Велиханов.

Москва, Наталья Рязанова

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