Завершились доклинические испытания российской вакцины от аллергии на кошек

Российская вакцина от аллергии на кошек успешно прошла доклинические испытания. Не имеющий аналогов в мире препарат, созданный учеными Сеченовского университета совместно с Венским медицинским университетом, готов к исследованиям на людях, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Сеченовского университета.

По словам руководителя проекта, академика РАН Александра Караулова, «это была сложная и долгая работа, но это того стоило». Ученые планируют приступить к токсикологическим и клиническим испытаниям вакцины в 2023-2024 годах, после чего препарат пройдет регистрацию, отметил ученый.

Как сообщили в Сеченовском университете, вакцина безопасна и эффективна против всех кошачьих аллергенов.

По данным специалистов, аллергии на кошек подвержены как минимум треть взрослого населения планеты.

Москва, Наталья Петрова

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