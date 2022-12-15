Роскачество: 95% сладких новогодних наборов опасны для здоровья детей

В 95% новогодних детских наборов присутствуют компоненты, которые не рекомендованы детям или содержат ингредиенты, недопустимые в детском питании. Об этом говорится в результатах исследования, проведенного Роскачеством.

Специалисты проверили новогодние наборы 22 торговых марок, произведенные в России и Германии. В 21 образце присутствовали сладости, которые содержали запрещенные или не рекомендованные детям компоненты. Речь идет о растительных маслах (без указания конкретного наименования, в том числе гидрогенизированные), заменителе молочного жира, пальмовом масле, консервантах (в том числе сорбат калия, диоксид серы), кондитерском жире, различных аллергенах (в том числе ядра абрикосовой косточки, орехи, кофе) и других.

Как отметили в Роскачестве вопрос наличия не рекомендованных для детей компонентов в подобных наборах не урегулирован, а значит, нарушением это не является. Наборы сладостей не содержат информации о том, что они не являются продукцией для детского питания и не подпадают под прямое действие СанПиН 2.3/2.4.3590-20. «Поэтому покупателям необходимо самостоятельно контролировать, что именно окажется в руках (и во рту) ребенка», – отметила заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

Кроме того, родителей вводит в заблуждение красочная упаковка таких изделий. «Красивая «мультяшная» иллюстрация на упаковке создает впечатление, что подарок предназначен именно для детей, хотя почти нигде в маркировке про них нет ни слова, – говорится в исследовании. – При этом только у наборов 4 ТМ есть графический рисунок, предупреждающий, что данную продукцию нельзя давать детям от 0 до 3 лет».

Родителям рекомендовали внимательно изучать этикетку при покупке сладкого новогоднего набора ребенку, а также обращать внимание на срок годности и состав. «Помните, конфеты – не еда, и детям нельзя давать употреблять их бесконтрольно», – заключили специалисты.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»