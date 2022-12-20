В популярных игрушках «Хагги Вагги» нашли токсичный фенол

В 89% исследованных популярных мягких игрушках «Хагги Вагги» превышены нормы по содержанию токсичного химического вещества – фенола. Об этом говорится в результатах исследования, проведенного Роскачеством. Таким образом, большинство игрушек «Хагги Вагги» токсичны и небезопасны для ребенка.

Роскачество исследовало мягкие игрушки 18 торговых марок из России и Китая. Девять из них не имели информации об изготовителе или импортере продукции. Более того, у подавляющего большинства игрушек не было сертификатов соответствия. Небезопасные детские игрушки без сертификатов обнаружены в продаже как на рынках, так и на крупных маркетплейсах.

При этом игрушки 16 торговых марок не соответствуют требованиям по содержанию фенола. В одной из игрушек, купленной на Ozon, содержание этого токсичного вещества было превышено в 4,24 раза.

Отмечается, что при регулярном контакте с такой игрушкой ребенок может стать вялым, сонливым, появятся головные боли, головокружения. Возможна местная реакция на коже в виде покраснения, зуда. «При контакте с небольшими дозами фенола могут появляться дерматиты, при накоплении этого вещества в организме может быть хроническое отравление с поражением почек», – говорится в сообщении.

12 игрушек «Хагги Вагги» из исследованных не имели на маркировке обязательной информации и предупредительных надписей. У 8 изделий обнаружено несоответствие по индексу токсичности в водной среде. При нормальном индексе от 70 до 120% у этих образцов показатель превышал 150%. Контакт ребенка с такими игрушками может привести к таким последствиям, как аллергические реакции и отравления.

У абсолютного большинства исследованных игрушек (14 образцов) имелись дефекты внешнего вида.

В связи результатами исследования Роскачество предложило ужесточить требования к реализации подобных игрушек. Этот вопрос планируется рассмотреть на заседании государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции во втором квартале 2023 года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на замруководителя Роскачества Елену Саратцеву. При этом производителей таких игрушек сейчас практически невозможно привлечь к ответственности, поскольку они продаются под видом сувенирной продукции ручной работы, которая не подпадает под действие технических регламентов.

«На таких товарах или должна быть надпись, что сувениры не предназначены для детей, или должно быть указание, что это игрушка», – подчеркнула Саратцева.

Москва, Наталья Петрова

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