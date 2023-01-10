В России продолжат контроль на границах из-за ослабления ковидных ограничений в КНР

Заболеваемость гриппом и ОРВИ за последнюю неделю снизилась по сравнению с предыдущей на 52%. Об этом сообщает Роспотребнадзор. Однако, несмотря на снижение заболеваемости, ситуация остается непростой, отметила глава ведомства Анна Попова на селекторном совещании. Касаясь ситуации с заболеваемостью Covid-19, Попова поручила продолжить контроль на пунктах пропуска через госграницу в связи со смягчением антиковидных ограничений со стороны КНР.

Общее количество заболевших составило более 580 тысяч человек. На долю вирусов гриппа в структуре респираторных инфекций приходится 83%. Самым распространенным штаммом гриппа по-прежнему остается свиной грипп.

При этом эпидобстановка по коронавирусной инфекции в стране остается стабильной, заявили в ведомстве. Заболеваемость Covid-19 за последнюю неделю снизилась на 40%.

Вместе с тем, глава Роспотребнадзора поручила продолжить контроль на пунктах пропуска через госграницу «в связи с изменившимися подходами в части перемещения граждан из КНР», – говорится в сообщении.

Напомним, в начале декабря Китай смягчил ковидные ограничения, что привело к резкому увеличению заболеваемости. С 8 января 2023 года КНР отменила обязательный карантин по Covid-19 для въезжающих в страну иностранных граждан. Для въезда на территорию Китая потребуется только отрицательный тест на коронавирус, сделанный не более чем за 48 часов до приезда в страну.

Москва, Наталья Петрова

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