В России резко выросло число мужчин-«антизожников»

В России в 2022 году резко выросла доля мужчин, которые ведут нездоровый образ жизни. Об этом свидетельствуют данные Росстата. По мнению экспертов, это объясняется стрессами прошлого года. В то же время среди женщин наблюдается обратная тенденция.

В 2021 году доля мужчин-«антизожников» в России составляла 40,4%. В 2022-м показатель вырос на 14,5 процентного пункта (п.п.), до 54,9%. При этом в пандемийном 2020 году мужчин, не придерживающихся принципов ЗОЖ, было еще больше – 62%, пишет РБК.

«Согласно данным Росстата, на 1 января 2022 года в стране проживало около 54 млн мужчин в возрасте 15 лет и старше (оценка без учета итогов переписи населения 2021 года). Поскольку итоги выборочного опроса о здоровье распространены на все население, можно оценить, что в России в 2022 году не вели здоровый образ жизни 29-30 млн мужчин», – говорится в статье.

Среди женщин Росстат зафиксировал обратную тенденцию. В прошлом году до 71% женского населения придерживались принципов здорового образа жизни. В 2020 году их доля составляла около 63%.

По словам экспертов, рост тревожности, стрессов и потребления вредных веществ вполне ожидаемы. «Причиной резких изменений, вероятно, стало участие России в военных действиях и, возможно даже в большей степени, проведение мобилизации», – предполагает научный сотрудник лаборатории демографии и человеческого капитала Института Гайдара Игорь Ефремов. Разница в динамике показателей наблюдения между женщинами и мужчинами может служить дополнительным подтверждением, что основным фактором резкого ухудшения образа жизни мужчин стала частичная мобилизация.

Впрочем, не только эти факторы оказали негативное влияние на общее настроение россиян. Так другие компоненты здорового образа жизни по методологии Росстата (например, потребление овощей и фруктов) зависят не от стресса, а от уровня жизни и реальных доходов.

Москва, Зоя Осколкова

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